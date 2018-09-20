Макрон призвал защищать интересы ЕС в процессе Brexit
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Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Единство и сплоченность стран ЕС в ходе Brexit - ключевые элементы решения этой проблемы, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я желаю, чтобы, во-первых, мы действовали вместе и проявляли единый подход 27 (государств ЕС - ИФ). Это необходимо", - заявил Э.Макрон в четверг журналистам по прибытии на неформальный саммит в Зальцбурге.
"Во-вторых, нужно, чтобы мы оставались сплоченными", - продолжил французский президент.
"И третье: нам нужно к ноябрю иметь настоящее решение о выходе (Великобритании - ИФ), включая урегулирование для наших ирландских друзей вопроса границы", - сказал Э.Макрон.
Он подчеркнул важность, несмотря на трудности в переговорах, "в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе защищать интересы Европейского союза".
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Интерфакс