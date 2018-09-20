Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:00 20.09.2018 - 10:00

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Единство и сплоченность стран ЕС в ходе Brexit - ключевые элементы решения этой проблемы, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я желаю, чтобы, во-первых, мы действовали вместе и проявляли единый подход 27 (государств ЕС - ИФ). Это необходимо", - заявил Э.Макрон в четверг журналистам по прибытии на неформальный саммит в Зальцбурге.

"Во-вторых, нужно, чтобы мы оставались сплоченными", - продолжил французский президент.

"И третье: нам нужно к ноябрю иметь настоящее решение о выходе (Великобритании - ИФ), включая урегулирование для наших ирландских друзей вопроса границы", - сказал Э.Макрон.

Он подчеркнул важность, несмотря на трудности в переговорах, "в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе защищать интересы Европейского союза".

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line