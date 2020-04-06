Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 1:35

Париж. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с иранским коллегой Хасаном Рухани привал Иран соблюдать меры, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщила пресс-служба французского главы государства.

"Он (Макрон - ИФ) выразил надежду, что Иран вернется к соблюдению своих ядерных обязательств и воздержится от новых мер, которые идут вразрез с СВПД, а также внесет свой вклад в ослабление региональной напряженности", - говорится в сообщении.

Ранее Иран поэтапно отказался от выполнения ряда обязательств по СВПД после выхода из ядерной сделки США.

Макрон также отметил, что Европа готова продолжать гуманитарное сотрудничество с пострадавшим от коронавируса Ираном.

В Иране, по состоянию на вечер понедельника, начитывалось 60,5 тыс. инфицированных COVID-19 при 3,7 тыс. жертвах инфекции.

1гк бм

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