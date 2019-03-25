Париж. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином указал на необходимость укрепления сотрудничества между Европой и Китаем, сообщают местные СМИ.
Французский лидер призвал к "более крепкому сотрудничеству Европы и Китая".
По его словам, такое сотрудничество должно строиться на многостороннем подходе, а также на "справедливой и сбалансированной" торговле.
Председатель КНР в настоящее время находится с визитом во Франции.
В минувшее воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, приветствуя прибытие Си Цзиньпина, написал в своем Twitter, что "визит укрепит наше стратегическое партнерство и подтвердит роль Франции, Европы и Китая в стремлении добиться прочного мультилетаризма".
Перед визитом во Францию Си Цзиньпин посетил Италию, где вице-премьер Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".
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