Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 19:35

Париж. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином указал на необходимость укрепления сотрудничества между Европой и Китаем, сообщают местные СМИ.

Французский лидер призвал к "более крепкому сотрудничеству Европы и Китая".

По его словам, такое сотрудничество должно строиться на многостороннем подходе, а также на "справедливой и сбалансированной" торговле.

Председатель КНР в настоящее время находится с визитом во Франции.

В минувшее воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, приветствуя прибытие Си Цзиньпина, написал в своем Twitter, что "визит укрепит наше стратегическое партнерство и подтвердит роль Франции, Европы и Китая в стремлении добиться прочного мультилетаризма".

Перед визитом во Францию Си Цзиньпин посетил Италию, где вице-премьер Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

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