Макрон призвал Путина избегать дестабилизации обстановки в Сирии - Елисейский дворец

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 16:27

Париж. 2 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости избегать дестабилизации ситуации в Сирии, сообщил в среду Елисейский дворец.

"Он (Э.Макрон - ИФ) подчеркнул необходимость избегать любой дальнейшей дестабилизации, которая может сыграть на руку террористам", - говорится в сообщении.

Э.Макрон также почеркнул, что приоритетом Франции в Сирии является борьба с терроризмом.

Президент Франции предупредил, что международная коалиция, в которую входит Париж, продолжит борьбу против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Также Э.Макрон призвал соблюдать договоренности по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.

Ранее в среду пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором говорилось, что лидеры России и Франции в телефонном разговоре подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования.

"Прежде всего, в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле", - говорилось в сообщении.

Ап ав

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