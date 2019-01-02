Макрон призвал Путина освободить украинских моряков, заявляют в Париже

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 16:30

Париж. 2 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал перемирие в Донбассе, а также призвал Россию к освобождению задержанных украинских моряков.

"По вопросу российско-украинского кризиса, президент приветствовал договоренность, достигнутую 27 декабря 2018 года о приверженности прекращению огня, и призвал к его полному и продолжительному соблюдению", - сообщает Елисейский дворец.

"Он также призвал Россию освободить задержанных украинских моряков как можно скорее и вернуть корабли, задержанные после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором говорилось, что лидеры России и Франции в телефонном разговоре продолжили "обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года".

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Начиная с 1:01 мск 29 декабря, согласно достигнутой минской контактной группой договоренности, в Донбассе вступило в силу соглашение о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Всего с начала конфликта в 2014 году воюющими сторонами было достигнуто уже 25 перемирий, однако все предыдущие договоренности о прекращении огня и режиме тишины не соблюдались в полной мере.

1мм ав

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