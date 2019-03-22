Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 19:25

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал премьерой обстоятельную дискуссию на саммите ЕС 21-22 марта по отношениям с Китаем и премьерным - текст по КНР, который подготовила к этому заседанию Европейская комиссия.

"Я считаю, что это пробуждение было необходимым. В свою очередь, с первых дней (президентского мандата - ИФ) я призываю к европейскому суверенитету, то есть к необходимости для Европы ощущать и осознавать себя в качестве международной державы, организовываться таким единым образом, чтобы противостоять американцам, китайцам, которые по ряду сюжетов являются союзниками (...), но также и системными соперниками и экономическими партнерами", - сказал Э.Макрон в пятницу журналистам в Брюсселе, комментируя итоги Европейского совета.

"В течение многих лет мы проявляли к ним разрозненный подход, и, надо об этом сказать, Китай пользовался нашим расколом", - продолжил французский президент.

По его словам, Европейская комиссия подготовила к Европейскому совету хороший текст, который "впервые привносит совместную ясность".

"И саммит ЕС-Китай, который состоится через несколько недель, с этой точки зрения, важная встреча", - добавил Э.Макрон.

В этом контексте он хочет завершить визит во Францию председателя КНР Си Цзиньпина во вторник, 26 марта, совещанием по многосторонности с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Французский президент считает, что это покажет в ходе двустороннего визита, что европейцы организуются и работают вместе и что они способны вести дискуссию в многостороннем формате.

Говоря при этом о теме иностранных инвестиций, Э.Макрон подчеркнул, что "время европейской наивности прошло".

"Я не скажу, что все (в Евросоюзе - ИФ) думают одинаково и что среди 27 государств-членов, присутствующих за столом, есть полное совпадение интересов и взглядов. Дискуссия будет продолжаться, и сегодняшние позиции очень различаются. Но впервые есть стратегический обмен мнениями и воля координировать наши действия в соответствии с "10 пунктами" документа комиссии", - объяснил президент.

Та же воля, добавил он, руководила членами Евросоюза, когда они принимали европейский инструмент контроля над стратегическими инвестициями. ЕС возобновил работы по механизму взаимности при открытии партнерам государственных рынков. Евросоюз также приступил к адаптации своих правил конкуренции к новому мировому контексту.

По мнению президента Франции, говоря о политике конкуренции, нельзя недооценивать тот факт, что сегодня в ряде стратегических европейских секторов гораздо больше, чем десять лет назад, иностранных игроков - американцев, китайцев, вообще неевропейцев.

Э.Макрон считает, что в рамках дискуссии по Китаю есть прогресс в направлении этого "усиленного европейского суверенитета", в который он верит.

Как сообщалось, в связи с возрастающим экономическим потенциалом и политическим влиянием Китая, в Евросоюзе решили проанализировать состояние отношений между ЕС и КНР, а также соответствующие возможности и проблемы.

Еврокомиссия 12 марта 2019 года в Страсбурге утвердила и представила 10 мер по взаимодействию с Китаем, которые предназначались вниманию глав государств и правительств стран ЕС на завершившемся в пятницу в Брюсселе саммите Евросоюза.

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