Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 19:05

Париж. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник призвал решать проблему Ирана не через эскалацию напряженности, а дипломатическими средствами.

"Мы очень решительно осуждали все формы эскалации или агрессии, и мы постараемся вести диалог", - цитируют французские СМИ слова президента журналистам.

"Нам нужно найти конструктивное решение с целью обеспечить коллективную региональную безопасность", - отметил он.

Президент также заявил о намерении обсудить ситуацию вокруг Ирана со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке.

Макрон упомянул, что на фоне роста напряженности в регионе он направлял на прошлой неделе в Тегеран на переговоры своего дипломатического советника Эммануэля Бона.

МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод страны. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

13 июня еще два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!