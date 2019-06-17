Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:13

Париж. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Властям Ирана следует проявить ответственность и терпение в вопросе СВПД, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Важно (Ирану - ИФ) проявлять терпение и ответственность", - сказал он на пресс-конференции, комментируя планы Ирана постепенно отходить от выполнения условий этого соглашения по атому.

Макрон пояснил, что у мирового сообщества еще есть время, чтобы "работать над сохранением этой договоренности (по атому - ИФ)".

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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