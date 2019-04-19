Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 13:17

Париж. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу принял в Елисейском дворце делегацию от оппозиционных Сирийских Демократических сил (СДС), сообщает канцелярия главы государства.

В ходе встречи французский лидер отметил "решающую роль СДС в нанесении поражения "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ)". Он приветствовал их действия, в частности, при освобождении населенного пункта Багуз, который долгое время считался последним ополотом террористов в Сирии.

"(Э.Макрон - ИФ) заверил СДС в том, что Франция продолжит активную поддержку в борьбе с ИГ, которое продолжает представлять угрозу коллективной безопасности", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Э.Макрон указал, что следит за ситуацией на северо-востоке Сирии, и пообещал выделить финансовую помощь для оказания гуманитарной помощи сирийскому населению и улучшения его социально-экономического положения.

Кроме того, президент Франции в ходе встречи с представителями СДС напомнил, что Париж остается привержен "инклюзивному политическому решению" сирийского конфликта в рамках резолюции СБ ООН 2254.

Сирийские демократические силы - альянс из ряда оппозиционных военизированных группировок Сирии. Основную часть этих сил составляют курдские ополченцы, базирующиеся в граничащих с Турцией районах.

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