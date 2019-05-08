Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 17:26

Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду принял участие в церемонии в Париже по случаю 74-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщают местные СМИ.

Памятные мероприятия во французской столице прошли под проливным дождем. Несмотря на непогоду, Э.Макрон отправился возложить венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю, который во время Второй мировой войны стал символом французского движения Сопротивления.

Президента сопровождали члены правительства, в том числе премьер Эдуар Филипп. Присутствующий на церемонии правнук Ш.де Голля пообщался с Э.Макроном, отметив, что "Республика преуспевает благодаря вашим заслугам!".

Затем глава государства отправился к вечному огню у могилы Неизвестного солдата у Триумфальной арки, которая была восстановлена после серии погромов и беспорядков "желтых жилетов", произошедших в декабре прошлого года.

На церемонии прозвучала "Марсельеза", после которой Э.Макрон принял участие в смотре парадных расчетов, выстроенных на площади у Триумфальной арки.

Франция - одна из немногих европейских стран, которые проводят памятные церемонии по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

Во Франции окончание Второй мировой войны принято отмечать 8 мая, поскольку Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил вступил в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по центральноевропейскому времени, а по московскому - 01.01 9 мая.

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