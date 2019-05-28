Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 23:55

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры ЕС согласились с тем, что процесс отбора кандидатов на пост главы Еврокомиссии не должен быть автоматическим по партийной схеме, сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Для меня главное, чтобы люди, находящиеся на самых чувствительных постах, были преданы нашему проекту и были самыми харизматичными, креативными и компетентными из всех возможных кандидатов", - сказал Макрон журналистам после неформального ужина лидеров ЕС в Брюсселе.

По словам президента Франции, он хотел бы видеть на четырех ключевых постах ЕС (председателя Европейского совета, главы Еврокомиссии, председателя Европарламента и высокого представителя по иностранным делам) двух женщин и двух мужчин - сильных личностей.

"Для меня важен гендерный баланс, чтобы мы назначили двух мужчин и двух женщин", - сказал он.

Макрон подтвердил, что он против принципа "главного кандидата" при назначении главы Еврокомиссии. Этот принцип предполагает, чтобы исполнительную коллегию ЕС возглавил представитель крупнейшей фракции Европарламента.

"Нам нужны лучшие, - подчеркнул он. - Если разные лагеря в парламенте будут настаивать на избрании своих главных кандидатов, то взаимно заблокируют их".

гс

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