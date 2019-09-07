Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 18:22

Париж. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что рад освобождению режиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными РФ и Украины.

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова. Это произошло в рамках обмена узниками между Россией и Украиной. Мы всегда поддерживали этого человека", - написал он в твиттере.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем в Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

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