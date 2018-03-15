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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 10:38 15.03.2018 - 10:38

Париж. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с выводом Великобритании о том, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, сообщили в четверг в Елисейском дворце.

"Великобритания детально информирует Францию о собранных британскими следователями уликах, а также об элементах, указывающих на ответственность России в этой атаке. Франция согласна с выводом Великобритании в том, что другого убедительного объяснения произошедшему нет", - говорится в коммюнике канцелярии президента Франции.

В нем также отмечается, что Э.Макрон провел в четверг телефонный разговор с британским премьер-министров Терезой Мэй и вновь выразил солидарность с Великобританией в ситуации со С.Скрипалем.

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