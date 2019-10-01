Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 13:41

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

"В ближайшие недели мы проведем саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - сказал он, выступая во вторник в ПАСЕ.

Макрон выразил надежду, что саммит позволит "преодолеть новые этапы". "Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме", - добавил президент Франции.

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