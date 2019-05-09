Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 21:39

Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о рисках, связанных с возможностью отказа от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я думаю, что то, что мы должны продолжать делать, и мы об этом заявляли, - это действовать всеми зависящими от нас средствами, чтобы иранское правительство не приняло решения о выходе из СВПД", - сказал французский президент в четверг на пресс-конференции в румынском городе Сибиу, где прошел неформальный саммит стран ЕС.

Э.Макрон отметил, что европейские лидеры обсуждали эту проблему и координируют свои позиции по ней.

По его мнению, европейские участники ядерного соглашения по Ирану должны предпринять дополнительные усилия. При этом он высказал точку зрения, что Иран не вышел из СВПД после выхода из него США и пока продолжает в нем участвовать благодаря действиям европейской стороны соглашения. В частности, ее работе над специальным механизмом расчетов с Ираном - INSTEX.

"Думаю, что было бы заблуждением утверждать, что Европа оставалась инертной или беспомощной в этом контексте", - сказал Э.Макрон.

Он высказал пожелание, чтобы "удалось собрать все стороны за столом переговоров и возобновить дискуссию, которая вела бы не к отступлению, а, наоборот, к продвижению вперед и удовлетворению коллективных амбиций по данному вопросу".

Президент отметил, что, если Иран выйдет из соглашения, ответственность за это ляжет на США. И, чтобы этого не произошло, участники должны вернуться к дискуссии с целью достичь "чего-либо более значимого". Он полагает, что можно было бы добиться "больше гарантий по разным аспектам, чем в соглашении 2015 года".

Президент Франции заявил, что призывает к этому одновременно Иран и США.

"По этому досье нужно избежать эскалации любой ценой", - сказал Э.Макрон. Он считает, что это привело бы к наихудшим последствиям для региона.

Французский президент пообещал употребить всю свою энергию для сохранения соглашения. Он выразил свое доверие переговорам и международному контролю, указав на пользу инспекций МАГАТЭ.

При этом Э.Макрон связал иранскую тему с необходимостью большей социально-экономической интеграции ЕС. Более сильный евро, ставший настоящей резервной валютой, полагает президент Франции, обеспечил бы "полный валютный суверенитет" европейских предприятий. И тогда Европе не пришлось бы бояться американских санкций.

1ов аг

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