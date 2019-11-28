Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 17:47

Стамбул. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что французский президент Эмманюэль Макрон поддерживает терроризм, критикуя военную операцию Турции против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) на севере Сирии.

"Он (Макрон - ИФ) уже является спонсором террористических организаций и постоянно принимает их (представителей) в Елисейском дворце. Если он скажет, что его союзник - это террористическая организация, больше действительно нечего сказать", - цитирует турецкая газета "Хюрриет" выступление Чавушоглу перед турецкими парламентариями.

Он отметил, что "в настоящее время в Европе существует вакуум (власти), но Макрон хочет стать ее лидером".

По данным газеты, ранее в четверг Макрон заявил, что Турции, которая уже проводила военную операцию на севере Сирии, не следует ожидать солидарности от НАТО.

Как сообщали ранее СМИ, в прошлом месяце Макрон провел встречу с представительницей курдско-арабской коалиции Сирийские демократические силы (СДС) Джихан Ахмед.

Таким образом, Макрон выразил солидарность с борьбой курдского ополчения против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Макрон осуждал турецкую военную операцию в Сирии и призывал Турцию "завершить ее как можно скорее".

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию "Источник мира" на севере Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

1ви ар

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