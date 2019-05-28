Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:42

*** Надо сплотить все "проевропейские" силы, считает он

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Рост популистских и правых сил в Европе не является неожиданностью последних выборов в Европейский парламент, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В Европе происходит то, о чем я говорил с самого начала моих политических полномочий. (...) Всюду крайние силы поднимаются", - сказал Макрон журналистам во вторник в Брюсселе по прибытии на неформальный саммит ЕС, посвященный итогам европейских выборов и назначениям руководителей институтов Евросоюза.

"Они поднимаются на страхе, на лжи, на помощи иностранных держав, которые хотят разрушить европейский проект, и на нашей неспособности дать эффективный ответ, какого требуют наши граждане", - продолжил президент.

Он видит решение назревших проблем Евросоюза в сплочении "проевропейских" сил.

"Нам следует одновременно построить проект, платформу действий для всех проевропейских сил и выбрать людей, которые смогут это олицетворять и которым будет нужно двойное большинство (для согласования их кандидатур - ИФ): большинство в Европейском парламенте и большинство в Европейском совете. Вот то, что нам надо построить, и это то, что я обсуждал с несколькими из моих коллег", - объяснил Макрон.

Он добавил, что до начала неформального саммита продолжит свои консультации в Брюсселе, в том числе встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

1ов ав

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