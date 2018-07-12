Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 14:02 12.07.2018 - 14:02

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что намерен в воскресенье в ходе визита в РФ поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о главных спорных вопросах.

"В воскресенье наши переговоры будут нацелены на то, чтобы поднять эти вопросы", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Э.Макрон напомнил, что, в частности считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе.

Также он напомнил, что считает важной тему разоружения, которую, как он ожидает, затронет с В.Путиным и Д.Трамп в ходе встречи в Хельсинки.

Э.Макрон заявил, что выступает за диалог с Россией. "Но при этом мы не должны отказываться от наших принципов", - предупредил он.

Также Э.Макрон подчеркнул, что не видит возможности отказываться от Минских договоренностей.

... 1во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line