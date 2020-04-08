Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 21:41

Париж. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается объявить соотечественникам, что решил не завершать 15 апреля действие ограничительных мер, нацеленных на борьбу против коронавируса COVID-19, сообщают в среду вечером парижские СМИ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

О продлении мер, включающих режим самоизоляции для жителей страны, Макрон намерен сообщить вечером 13 апреля в ходе телеобращения. Пока что власти Франции не определились с тем, на какой срок они будут продлевать самоизоляцию.

Ранее на этой неделе премьер страны Эдуар Филипп предупредил французов, чтобы они не надеялись на скорое снятие ограничений.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!