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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 16:19 01.10.2018 - 16:19

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон, ведущие французские министры, а также - представители мира музыки в понедельник отдают дань уважения таланту и творчеству легендарного певца Шарля Азнавура, который скончался в ночь на понедельник во Франции.

Э.Макрон выразил глубочайшее сожаление в связи со смертью Ш.Азнавура, ответив его "уникальные выдающиеся способности, шедевры и тембр".

"Мы разделяем с армянским народом траур французского народа", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, Ш.Азнавур был "настоящим французом, при этом неискоренимо преданным своим армянским корням. Он получил признание во всем мире".

Бывший французский президент Франсуа Олланд в своем аккаунте в Twitter написал, что "Шарль Азнавур только что попрощался с нами, но для нас он всегда будет на сцене".

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что благодарен легендарному шансонсье "за все счастье", которое он подарил этому миру.

Глава французского МВД Жерар Колон со своей стороны указал на необыкновенный талант, щедрость и энергию Ш.Азнавура.

В посольстве Франции в Армении отметили, что кончина Ш.Азнавура стала "огромной потерей" для обеих стран.

"Мы только что потеряли Шарля Азнавура, который лично олицетворял отношения между Францией и Арменией во всей их ширине, богатстве и гуманности. Это огромная потеря для обеих наших стран и для всех, кто был влюблен в его поэзию", - говорится в аккаунте французской дипмиссии в Армении.

Творческие деятели и актеры также отреагировали на известие о смерти певца. Среди них - французская певица Мирей Матье. В эфире радиостанции РТЛ она выразила глубочайшие соболезнования и назвала Ш.Азнавура "королем и патриархом французской песни".

Также свои эмоции выразил французский певец Жюльен Клер, который отметил, что Шарль Азнавур "оставил людям свои песни, которые будут напоминать о нем". "Дорогой Шарль, я вами всегда восхищался", - написал Ж.Клер.

Ранее сообщалось, что известный французский шансонье Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет.

Шарль Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

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