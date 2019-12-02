Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 13:37

Париж. 2 декабря. ИТНРЕФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выразил соболезнования семьям погибших от наводнений и всем пострадавшим от ливней на юге Франции, которые продолжаются вторую неделю.

"Я хотел бы выразить соболезнования всем тем, кто пострадал в последние недели от погоды на юге. Особенно семьям и близким наших сограждан, которые погибли", - написал Макрон в Твиттере.

Он также сообщил, что в департаментах Вар и Приморские Альпы снят красный уровень опасности, однако территории по-прежнему находятся в плачевном состоянии.

По данным телеканала Euronews, в южных департаментах Франции сохраняется повышенный уровень опасности.

Телеканал отмечает, что накануне в результате наводнений погибли пять человек, трое из которых были спасателями.

Всего за последние дни на юге Франции погибли 11 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Варе и Приморских Альпах нарушено движение поездов и автомобилей.

Также отменен ряд культурных и спортивных мероприятий.

В городе Канн закрыты школы.

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