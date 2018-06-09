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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:17 09.06.2018 - 23:17

Париж. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Франции в ходе контактов, в частности, с Россией удалось продвинуться вперед в обсуждении политического решения сирийской проблемы, заявил в воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы также обсудили (на саммите G7 - ИФ) вопрос о выработке политического решения сирийской проблемы, чтобы обеспечить Сирии политическую стабильность", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.

По словам Э.Макрона, "в последние недели по этому вопросу удалось существенно продвинуться, в особенности, с Россией и Израилем".

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