Макрон сообщает о плодотворных контактах с РФ по сирийской тематике
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Париж. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Франции в ходе контактов, в частности, с Россией удалось продвинуться вперед в обсуждении политического решения сирийской проблемы, заявил в воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон.
"Мы также обсудили (на саммите G7 - ИФ) вопрос о выработке политического решения сирийской проблемы, чтобы обеспечить Сирии политическую стабильность", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.
По словам Э.Макрона, "в последние недели по этому вопросу удалось существенно продвинуться, в особенности, с Россией и Израилем".
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Интерфакс