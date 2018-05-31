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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 19:54 31.05.2018 - 19:54

Париж. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал в четверг решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС и ряда других государств, сообщают европейские СМИ.

В сообщениях указывается, что Э.Макрон назвал такие меры незаконными.

США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин, но только до 1 июня.

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