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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 16:40 29.06.2018 - 16:40

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что видит возможность продуктивного диалога по важным вопросам с новым премьером Италии Джузеппе Конте, в том числе по вопросу о санкциях против России.

"Мы будем продолжать работать, чтобы вырабатывать соглашения по всем этим вопросам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных разногласиях между Францией и Италией по ключевым темам, в том числе по санкциями против РФ.

"Мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки (со стороны Италии - ИФ) не было", - напомнил Э.Макрон. Ранее поступали сообщения, согласно которым лидеры стран ЕС дали согласие на продление ограничительных мер. Официально это будет сделано, как ожидается, на следующей неделе.

Говоря о Дж.Конте, президент заявил, что "председатель совета министров - это человек, который готов нести ответственность за действия".

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