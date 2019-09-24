Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 1:58

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Если в раках проходящей сессии Генассамблеи ООН президенты Ирана Хасан Рухани и США Дональд Трамп не встретятся, то это станет "упущенной возможностью", заявил глава французского государства Эмманюэль Макрон.

"Важно то, что если он (Рухани - ИФ) покинет США, не встретившись с президентом Трампом, то это будет упущенной возможностью. Это потому, что он не вернется (в США - ИФ) в течение нескольких месяцев. А президент Трамп не поедет в Тегеран, поэтому им надо встретиться сейчас", - сказал Макрон на трехсторонней встрече с Рухани и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Британский премьер со своей стороны добавил: "Думаю, я согласен с Эмманюэлем. Вам (Руахани - ИФ) надо находиться на бортике бассейна и прыгать одновременно".

Сам Рухани в интервью телеканалу Fox News заявил, что для проведения переговоров "нужно создать атмосферу доверия", и если Трамп хочет встречи, то американская сторона должна создать для нее необходимые условия.

Трамп перед встречей с президентом Ирака Бархамом Салехом, отвечая на вопрос журналиста о возможности встречи с Рухани, сказал, что иранская сторона "хочет переговоров".

"Мы еще толком не разобрались. Они здесь, мы здесь, но мы еще не договорились об этом. Но они хотели бы вести переговоры. И это, конечно, имело бы смысл".

1гк бм

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