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Берлин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что предложения британской стороны в нынешнем их виде являются неприемлемыми, особенно в экономической сфере.

"Предложения, сделанные (Лондоном - ИФ) в их нынешнем виде, не являются приемлемыми, особенно в том, что касается экономической сферы", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам неформального саммита в Зальцбурге.

Э.Макрон добавил, что эти предложения "не учитывают целостность единого рынка".

По его словам, "настал момент истины" для решения вопросов, связанных с Brexit. Он призвал активно использовать ближайшие несколько недель, чтобы продвинуться в этом направлении. Он отметил, что ожидает от Лондона новых предложений в октябре.

В ходе саммита Э.Макрон призвал страны ЕС к единству и сплоченности на фоне процесса выхода Великобритании из ЕС. Он также указал на важность "в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе защищать интересы Европейского союза", несмотря на трудности в переговорах.

Ранее Т.Мэй представила предложение о том, чтобы будущая зона свободной торговли между ЕС и Великобританией распространялась лишь на товары, но не на услуги. Она также выступила против установления таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.

Накануне председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Интерфакс