Макрон считает особенно важным, чтобы Россия была "привязана" к Европе
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Париж. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что считает стратегически важными тесные отношения России с Европой.
"В этом стратегическом видении Россия должна быть привязана к Европе, Россия - европейская страна", - сказал он в интервью французскому телеканалу БФМ-ТВ.
По словам Э.Макрона, у президента РФ Владимира Путина есть историческое и стратегическое видение отношений России с остальной Европой.
"Я думаю, что у Владимира Путина историческое и стратегическое видение отношений между Россией и Европой. У него есть своя история, и это нужно понимать, чтобы определять положение дел", - добавил французский лидер.
Президент Франции также подчеркнул, что хотя у него и есть "личные отношения" с иностранными коллегами, они, по его словам, всегда должны "служить интересам страны".
Э.Макрон вместе с супругой Брижит накануне прибыли в Санкт-Петербург, где проходит Петербургский международный экономический форум.
вл во пч
Интерфакс