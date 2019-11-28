Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 13:48

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что уверен в правильности взятого им курса на диалог с Россией.

"Я считаю верным решение о диалоге, лишенном наивности", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Также Макрон охарактеризовал этот диалог как "ясный, мощный и требовательный".

Президент Франции пояснил, что такой диалог нужен, в частности, для решения таких проблем как "замороженные" конфликты в Европе и конфликт на Украине.

Он указал, что после Второй мировой войны реалии в мире значительно изменились, но НАТО продолжает оставаться гарантом безопасности.

"Мир изменился, железный занавес обрушился. Несколько дней назад мы отмечали 30-ю годовщину со дня падения Берлинской стены, Варшавский договор исчез, а альянс по-прежнему служит гарантом нашей совместной безопасности" - отметил Макрон.

При этом он указал, что понимает обеспокоенность европейских стран, связанную с действиями России, но все равно считает необходимым диалог с Москвой.

"Мы полны решимости (давать отпор - ИФ) и будем оставаться такими, когда наш суверенитет или суверенитет наших партнеров оказывается на кону. Но разве отсутствие диалога с Россией сделало континент более безопасным?" - сказал Макрон.

Французский лидер напомнил, что 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате", на котором он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель будет говорить о работе над выполнением минских соглашений.

"И я думаю, что мы должна работать над дополнительным европейским суверенитетом и выстраиванием новой архитектуры доверия и безопасности в Европе", - заявил он.

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