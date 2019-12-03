Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:13

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что не считает нужным отказываться от своего комментария о "смерти мозга" НАТО.

"Я не отказываюсь от своего заявления", - сказал Макрон в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом во вторник.

Трамп ранее во вторник раскритиковал слова Макрона, назвав их неуважительными по отношению к НАТО.

Макрон же пояснил, что альянсу в нынешних условиях нужно заняться решением ряда актуальных вопросов, например, обеспечением мира в Европе и обдумыванием последствий прекращения действия ДРСМД.

Осенью 2019 года Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Эта оценка вызвала болезненную реакцию со стороны многих членов этого альянса.

1во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!