Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 13:22

*** Принимать это предложение он сейчас не намерен

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Российское предложение о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности сейчас принимать не следует, однако оно может быть базой для дальнейших дискуссий, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

При этом Макрон заверил, что "не согласился на мораторий".

Кроме того, он сообщил, что ознакомил союзников по НАТО со своим ответом на письмо президента России Владимира Путина с предложением о таком моратории.

Ранее сообщалось, что Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу по этому вопросу.

В октябре этого года Путин выражал недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО в связи с обращением президента РФ к главам государств многих стран мира, в котором Россия подтвердила, что не будет размещать РСМД, если соответствующие комплексы американского производства не будут появляться в других регионах мира.

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