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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 12:58 29.06.2018 - 12:58

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Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу журналистам, что проходящий в Брюсселе саммит ЕС поручил Европейской комиссии работать над центрами приема мигрантов в третьих странах совместно с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

"Мы также договорились в ближайшие недели определить с (Евро)комиссией детали. Таким образом, к концу лета будут ясны все конкретные аспекты, хотя некоторые государства-члены уже заявили, что хотели бы действовать еще быстрее", - сказал французский президент по прибытии на заседание второго дня Европейского совета.

По его словам, что касается центров приема мигрантов в третьих странах, то ЕС уже имеет действующий механизм, который необходимо интенсифицировать. Э.Макрон привел в пример работу по приему и размещению мигрантов в Нигере. "То есть по этой проблеме мы можем иметь конкретный прогресс, и мы продолжим", - добавил он.

При этом президент отметил, что не считает центры в третьих странах панацеей, и Франция предлагает другие дополнительные механизмы. Президент призвал продолжать и активизировать сотрудничество особенно с Ливией. По его мнению, уже есть результат, и в последние месяцы удалось сократить миграционные потоки значительным образом.

"На полях" саммита, кроме того, ведется двусторонняя работа по улучшению функционирования дублинских правил, сообщил Э.Макрон. И государства-члены ЕС обязались завершить в нынешнем году соответствующие директивы по реформе системы убежища, обсуждаемые уже много лет. Пять из них могут быть завершены в ближайшие недели, а две, вызывавшие наибольшие споры, он надеется, - в ближайшие месяцы.

Комментируя дискуссии последних недель о порядке высадки мигрантов на берег, Э.Макрон заявил, что "международные правила спасения в море ясны: наиболее близкая страна должна выбираться в качестве порта высадки". И союзные правила ответственности в этом смысле, по его словам, также ясны: эта страна считается первой страной прибытия мигрантов в ЕС.

Он сказал, что не позволил втянуть себя в эту дискуссию, и эти принципы не могут быть поставлены под вопрос. Но при этом надо проявлять большую солидарность со странами первого прибытия и помогать им в приеме беженцев с первого дня.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что центры размещения мигрантов в Европе должны создаваться на добровольной основе и преимущественно в первых странах прибытия. Этим странам надлежит заявить, хотят ли они быть кандидатами на такое размещение. "Некоторые вчера ясно высказались об этом за столом заседания, но они должны сделать это публично", - считает президент Франции.

По его мнению, дискуссия по миграции на саммите ЕС минувшей ночью, вылившаяся в согласие, отраженное в заключениях Европейского совета, привела к успеху, хотя некоторые комментаторы предсказывали раскол в рядах государств-членов.

"Мы показали, что согласие возможно, что решение через сотрудничество является предпочтительным и что Европейский союз сможет продвигаться по главным темам, особенно по миграции", - заявил Э.Макрон.

Он полагает, что по вопросу миграции на саммите определен "всеобъемлющий подход", так как было решено, с одной стороны, лучше работать с третьими странами, развивать центры приема, как это предложено Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, усиливать помощь и сотрудничество ЕС с этими странами, особенно с Африкой, а с другой - интенсифицировать борьбу против всех видов контрабанды людей и усиливать контроль над общими внешними границами.

"В итоге: мы лучше защищены, мы больше сотрудничаем, и мы подтвердили наши принципы", - отметил президент Франции.

Он сказал, что для него принятые на саммите решения представляют "удовлетворение и победу".

1ов ар

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