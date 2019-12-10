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Париж. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал состоявшийся в понедельник "нормандский саммит" чрезвычайно позитивным и расценил его как очень важный этап продвижения вперед.

"Самое первое - впервые за три года состоялся саммит этого формата... Мы реактивируем дипломатический формат, который показал свою пользу и который единственный имеет задачей успешную реализацию минских соглашений", - сказал Макрон на пресс-конференции в Париже по завершении четырехсторонней встречи, в которой участвовали также президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

"Второе, - продолжил французский президент, - впервые ... встречаются президенты Путин и Зеленский. У них была возможность провести часовые двусторонние переговоры, и у нас состоялся очень насыщенный и свободный обмен мнениями".

"И третье в том, - отметил Макрон, - что мы договорились об ощутимых шагах на краткосрочную и среднесрочную перспективы, таких как продолжение обмена пленными ... Таких как прекращение огня - и также с очень ясными обязательствами по трем конкретным зонам разъединения ... Таких как повышение роли ОБСЕ, от которой мы все четверо требуем, если можно так сказать, не только иметь представителей, которые сегодня присутствуют на местах, но правильного воплощения того, о чем было договорено в 2014 году, то есть ... их присутствия ежедневно 24 часа в сутки...".

Президент добавил, что, несмотря на остающиеся разногласия, "сегодняшняя дискуссия позволила заявить, что мы даем себе четыре месяца, чтобы сформулировать условия по безопасности и политические условия по местным выборам".

"Наша встреча позволяет также подтвердить на самом высоком уровне нашу общую цель добиться справедливого и прочного мира и положить конец конфликту, который в никакой мере не является замороженным и который привел к 13 тыс. погибших с момента его развязывания и продолжает каждую неделю приносить жертвы и являет собой открытую рану в сердце Европейского континента", - заявил Макрон.

Он сообщил, что лидеры четырех стран поручили своим министрам иностранных дел и дипломатическим советникам на ближайшие четыре месяца работать над условиями как политическими, так и в сфере безопасности для, среди прочего, организации местных выборов, и через четыре месяца проведут новый "нормандский саммит", чтобы подвести итог этой работы.

1ов аг

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