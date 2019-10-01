Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 12:53

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Решение о возвращении РФ в ПАСЕ ни в коем случае не означает, что в Европе смирились с тем, что не удастся найти решение так называемых "замороженных" конфликтов на европейском континенте, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", - заявил он, выступая в ПАСЕ.

Макрон пояснил, что имеет в виду в данном случае кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".

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