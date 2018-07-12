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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что обозначившиеся в последние дни разногласия между американским лидером Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель не привели ни к каким серьезным последствиям и что дебаты между на саммите НАТО ними носили уважительный характер.

"Я слышал комментарии, я читал сообщения не самого благоприятного характера, но я присутствовал на дебатах. Дебаты не были такими", - сказал он на пресс-конференции.

"Это были настоящий обмен мнениями, но уважительный, активный и требовательный", - добавил французский лидер.

Накануне Накануне Д.Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса в среду.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США, отметив, что ФРГ может проводить свою собственную независимую политику.

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Интерфакс