Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 16:06

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Соглашение, которого достигли ЕС и Великобритания по Brexit, - хороший компромисс, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это соглашение отвечает нашим общим целям. Со стороны ЕС - это, несомненно, защита целостности единого рынка, наших свобод и будущего. А с британской стороны - возможность иметь все гарантии, чтобы сохранить их собственную целостность. При этом с учетом интереса наших ирландских друзей обеспечить политическое равновесие", - сказал Макрон в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По его словам, это соглашение представляется хорошим компромиссом.

Работу европейских переговорщиков во главе с Мишелем Барнье он расценил как работу очень высокого качества с самого начала переговоров.

При этом Макрон выразил надежду, что британский премьер Борис Джонсон сумеет добиться большинства при голосовании в британском парламенте.

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