Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Соглашение, которого достигли ЕС и Великобритания по Brexit, - хороший компромисс, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Это соглашение отвечает нашим общим целям. Со стороны ЕС - это, несомненно, защита целостности единого рынка, наших свобод и будущего. А с британской стороны - возможность иметь все гарантии, чтобы сохранить их собственную целостность. При этом с учетом интереса наших ирландских друзей обеспечить политическое равновесие", - сказал Макрон в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
По его словам, это соглашение представляется хорошим компромиссом.
Работу европейских переговорщиков во главе с Мишелем Барнье он расценил как работу очень высокого качества с самого начала переговоров.
При этом Макрон выразил надежду, что британский премьер Борис Джонсон сумеет добиться большинства при голосовании в британском парламенте.
1ов бп