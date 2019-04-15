Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:43

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит в понедельник прибыли к объятому огнем Собору Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.

Ранее президент в связи с этим чрезвычайным происшествием отменил речь, адресованную "желтым жилетам".

В понедельник в Соборе Парижской Богоматери разгорелся масштабный пожар. Информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Западные СМИ отмечают, что в результате пожара обрушилась крыша собора вместе с центральным шпилем.

1бф аю

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