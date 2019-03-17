Париж. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие субботнюю акцию "желтых жилетов", больше не повторились, сообщили в ночь на воскресенье французские СМИ.

"Сегодня мы видели людей, которые пытаются всеми средствами нанести ущерб Республике, громя, разрушая с риском убивать. Это мы наблюдали в случае пожара, сегодня утром", - сказал Э.Макрон, выступив на заседании кризисной ячейки в министерстве внутренних дел вечером в субботу после погромов в Париже в ходе манифестации "желтых жилетов".

"Я хочу, чтобы ситуация была проанализирована, и чтобы в кратчайшие сроки можно было принять дополнительные сильные решения с целью больше не допустить подобного", - приводит слова президента Франции телеканал BFMTV.

По словам Э.Макрона, "то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется манифестацией".

В течение минувшей субботы сцены погромов, поджогов и мародерства разворачивались на Елисейских полях и близлежащих улицах, где ряд магазинов и ресторанов, в том числе знаменитый Fouquet's, были разгромлены, подожжены или разворованы.

По данным МВД, в акции протеста в субботу по всей стране приняли участие 32,3 тыс. манифестантов. "Желтые жилеты", которые всегда оспаривают официальную статистику своих акций, утверждают, что в 18 дне протеста участвовали около 230,8 тыс. человек.

По сведениям на вечер субботы, во Франции задержаны за участие в беспорядках 237 человек, из которых 144 взяты под стражу.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Изначально участники протестов блокировали основные магистрали и автомобильные развязки в разных городах страны, а также частично перекрывали движение на границах Франции с другими странами. Протестное движение даже перекинулось на соседнюю Бельгию. Акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом. Пик протестного движения пришелся на 1 декабря - сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях в стране. В Париже были зафиксирован масштабные беспорядки.

После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми. В январе протесты вновь стали набирать силу, число демонстрантов стало увеличиваться, однако до прошлогодних масштабов "желтым жилетам" пока приблизиться не удается.

1ов бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!