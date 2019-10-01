Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 13:16

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон пытался организовать телефонные переговоры между лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани, сообщает журнал The New Yorker со ссылкой на источники.

Для этого он 24 сентября пришел в Millennium Hilton Hotel, где остановился Рухани на время Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместе с Макроном в гостиницу прибыли технические специалисты, которые организовали линию защищенной связи на этаже, где проживал Рухани.

Президент Трамп ожидал ответа Рухани на другом конце линии, сообщает газета The New York Times.

Макрон также присоединился к звонку, однако Рухани так и не вышел из своего номера, сообщает журнал.

"Мы организовали техническую поддержку на случай, если состоится телефонный разговор. Этот разговор не состоялся", - заявил The New Yorker французский дипломат.

Макрон надеялся, что телефонный разговор позволил бы добиться в дальнейшем первой встречи американского и иранского президентов со времен революции в Иране в 1979 году, отмечает журнал.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность во встрече с руководством Ирана, замечает The New Yorker. Так, в 2017 и 2018 году в ходе Генеральной Ассамблеи он передавал через французскую сторону тайные сообщения с предложением встретиться с Хасаном Рухани. В июле сенатор Рэнд Пол передал приглашение в Белый дом министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу. В августе Трамп заявлял, что он не против встречи с Хасаном Рухани при должных обстоятельствах.

В то же время, США продолжают политику "максимального давления" на Иран. Так, за 2019 год США ввели в отношении Ирана минимум 16 раундов новых санкций. Иранская сторона утверждает, что встреча США и Ирана может состояться только в случае обещания Вашингтона снять санкции.

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