Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 16:44

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал в среду окончательно прояснить все технические вопросы, связанные с поставленными Россией в Турцию системами ПВО С-400.

"Необходимо снять все технические вопросы. В частности, нужно выяснить степень совместимости (С-400 с натовскими системами - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Макрон подчеркнул, что он - не специалист по этому вопросу. Однако, основываясь на переданных военными данных, он предположил, что "нет никакой возможности интегрирования (С-400 в систему ПВО НАТО - ИФ)".

"Я не знаю, как эти системы можно использовать", - подытожил Макрон.

Ранее турецкие власти объясняли, что С-400 будут использоваться отдельно от системы НАТО. Это подтвердил и генсек альянса Йенс Столтенберг.

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