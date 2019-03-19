Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 14:10

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение восьми часов участвовал в обсуждении будущего страны с представителями французской интеллигенции, установив, таким образом, личный рекорд, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что стало рекордным по продолжительности участие Э.Макрона в подобной встрече. В итоге увлекшийся обсуждением будущего страны французский лидер завершил свое участие в дебатах лишь в ночь на вторник - в 02:30 по местному времени.

В дебатах под названием "Основные вызовы и проблемы будущего, с которыми столкнется Франция" участвовало около 60 представителей науки и культуры. Встреча проходила в Елисейском дворце, на ней обсуждались, в частности, недавние акции протеста "желтых жилетов".

Отвечая на вопрос писателя Паскаля Брюкнера о ситуации с протестами "желтых жилетов", Э.Макрон отметил, что недавние беспорядки на Елисейских полях был устроены "хулиганами, а не демонстрантами".

Встреча, состоявшаяся в Елисейском дворце в ночь на вторник, прошла в рамках инициативы "Общенациональных дебатов", в рамках которых президент Франции надеялся найти ответ на социальные требования французов. С предложением о проведении таких дебатов Э.Макрон выступил после начала мощного протестного движения в ноябре прошлого года.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Изначально акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря прошлого года, когда сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях. В Париже были зафиксированы масштабные беспорядки.

После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!