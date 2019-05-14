Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 16:54

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон желает провести встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и с премьер-министром Ливии Файезом Сараджем для того, чтобы добиться прекращения огня в этой стране, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Ситуация в Ливии вызывает особенное беспокойство, потому что предложенный ООН обеим сторонам (конфликта - ИФ) план, который почти что привел к положительным результатам... теперь потерпел крах; с одной стороны, из-за инициативности маршала Хафтара, а с другой стороны - от бездействия Сараджа", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные французским парламентариям.

"И поэтому президент хотел встретиться и с одним, и с другим, чтобы поддержать инициативу ООН", - добавил министр.

На прошлой неделе после встречи с Сараджем Макрон призвал к установлению режима прекращения огня в Ливии.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, больницы в Триполи зарегистрировали 454 погибших и 2154 раненых.

1аю ар

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