Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопрос о возможных проблемах для НАТО, вызванных поставкой в Турцию российских систем ПВО С-400, следует рассмотреть на саммите альянса в декабре, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.
"На саммите в Лондоне союзники должны обсудить вопрос о совместимости купленных (Турцией - ИФ) систем С-400 и системой ПВО НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Париже.
Турецкие официальные лица неоднократно заявляли, что никаких проблем с совместимостью нет, поскольку Анкара будет использовать С-400 отдельно от системы ПВО альянса.
Саммит НАТО на уровне глав государств и правительств состоится на следующей неделе в Лондоне.
1во ан