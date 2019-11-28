Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 13:24

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопрос о возможных проблемах для НАТО, вызванных поставкой в Турцию российских систем ПВО С-400, следует рассмотреть на саммите альянса в декабре, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На саммите в Лондоне союзники должны обсудить вопрос о совместимости купленных (Турцией - ИФ) систем С-400 и системой ПВО НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Турецкие официальные лица неоднократно заявляли, что никаких проблем с совместимостью нет, поскольку Анкара будет использовать С-400 отдельно от системы ПВО альянса.

Саммит НАТО на уровне глав государств и правительств состоится на следующей неделе в Лондоне.

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