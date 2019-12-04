Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 16:01

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным развивать диалог с РФ по теме контроля над вооружениями вне зависимости от того, будет ли участвовать в этих дискуссиях Китай.

"Нам следует проводить диалог с Россией. Участие в дискуссиях Китая - это актуально, однако оно не должно стать предварительным условием для контактов с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне по итогам саммита НАТО.

Макрон пояснил, что европейские страны заинтересованы в первую очередь именно в решении проблемы контроля над вооружениями не с Китаем, а со своим соседом - Россией.

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