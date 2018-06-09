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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 2:36 09.06.2018 - 02:36

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры "большой семерки" в ближайшее время на групповой встрече "на полях" саммита в Канаде обсудят КНДР, Сирию и Иран, сообщил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодня вечером (в пятницу по местному времени - ИФ) мы проведем групповую дискуссию по Северной Корее - у вас будет очень важная встреча в Сингапуре - по Сирии и Ирану", - сказал Э.Макрон по итогам двусторонней встречи с Дональдом Трампом, обращаясь к главе США.

"Я хочу сказать, что иногда мы расходимся во мнениях, но мы всегда обсуждаем и разделяем, как мне кажется, общие проблемы и ценности. И мы разделяем готовность совместно добиваться результатов", - добавил французский лидер.

По его словам, в вопросах торговли у Франции и США существуют "критические противоречия", однако "есть путь к прогрессу в целом".

"У нас была прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность всех сторон найти компромисс и получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса", - отметил Э.Макрон.

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