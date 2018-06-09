Макрон: лидеры G7 обсудят в ближайшее время "на полях" саммита КНДР, Сирию и Иран
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры "большой семерки" в ближайшее время на групповой встрече "на полях" саммита в Канаде обсудят КНДР, Сирию и Иран, сообщил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Сегодня вечером (в пятницу по местному времени - ИФ) мы проведем групповую дискуссию по Северной Корее - у вас будет очень важная встреча в Сингапуре - по Сирии и Ирану", - сказал Э.Макрон по итогам двусторонней встречи с Дональдом Трампом, обращаясь к главе США.
"Я хочу сказать, что иногда мы расходимся во мнениях, но мы всегда обсуждаем и разделяем, как мне кажется, общие проблемы и ценности. И мы разделяем готовность совместно добиваться результатов", - добавил французский лидер.
По его словам, в вопросах торговли у Франции и США существуют "критические противоречия", однако "есть путь к прогрессу в целом".
"У нас была прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность всех сторон найти компромисс и получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса", - отметил Э.Макрон.
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Интерфакс