Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ограничение прав делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы нельзя рассматривать как санкции в отношении Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выразив надежду, что полного выхода РФ из СЕ не произойдет.

"Есть вопрос санкций относительно России. И здесь Франция придерживается своей линии, чтобы эти санкции продлевать, пока не будут выполнены условия. Но что касается принадлежности к Совету Европы, это не должно рассматриваться как санкции. Потому что от этих санкций страдает не Российское государство, а граждане России", - сказал Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о работе Франции и Германии над возвращением российской делегации к работе в ПАСЕ.

Он отметил, что участие России в Совете Европы позволяет гражданам этой страны подавать иски против РФ при нарушении их прав.

"Если Россия выйдет, будет исключена из Совета Европы, это будет невозможно. Именно потому с председательствованием Финляндии (в Совете Европы - ИФ) мы начали процесс консультаций, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла, во-первых, платить взносы, при этом не действовать в качестве активного члена", - сказал президент Франции.

"Речь идет о нормализации. Мы хотим избежать полного исключения, полного выхода России из Совета Европы, потому что считаем, что это будет вредить интересам граждан России, прежде всего", - резюмировал Макрон.

ки

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