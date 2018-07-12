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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе заявил, что стратегия альянса предполагает диалог с Россией для предотвращения рисков конфликта и обеспечения прозрачности во взаимоотношениях.

"Мы утвердили наш международный подход, который предполагает диалог с Россией для снижения рисков эскалации и для транспарантности", - сказал французский президент.

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Интерфакс