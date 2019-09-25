Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 10:44

Париж. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не способна предоставить убежище всем желающим, если она хочет помочь обеспечить иммигрантам достойную жизнь.

"Франция не может принять всех, если она хочет принимать их должным образом", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

По словам Макрона, после президентских выборов во Франции 2017 года наблюдается рост числа людей, желающих получить убежище в этой стране. Однако, пояснил президент, Франции не стоит быть "слишком привлекательной страной".

Президент рассказал, что теперь правительство в миграционной сфере руководствуется двумя приоритетами - как можно скорее предоставлять убежище тем лицам, кто имеет право на защиту французского государства, а также более интенсивно интегрировать этих иммигрантов во французское общество, в том числе, через предоставление работы.

Он подчеркнул, что тема иммиграции не является табуированной во французском обществе.

Макрон также указал на недостаток сотрудничества между европейскими странами в миграционной сфере.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что Макрон за последнее время стал высказываться более жестко по миграционной проблеме. Первый президентский срок Макрона истекает в 2022 году, и как указывают СМИ, он расценивает в качестве главного политического соперника "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которое придерживается антииммигрантских взглядов.

По данным СМИ, в 2018 году во Франции было подано 122 743 прошений на предоставление убежища - на 22% больше, чем в 2017 году.

1аю ар

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