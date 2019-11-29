Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 10:57

Гонконг. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Малайзия получила от Москвы предложение об обмене части ее многоцелевых истребителей российского производства на новые модели, сообщил министр обороны страны Мохамад Сабу.

По имеющимся данным, российское предложение предполагает обмен прежде поставленных Малайзии самолетов на новые истребители Су-35 или МиГ-35.

Выступая в парламенте, Сабу сказал, что хотя приобретение многоцелевых боевых истребителей "не входит в планы министерства обороны до 2030 года, оно все еще изучает предложение российского правительства".

В настоящее время на вооружении ВВС Малайзии состоит 18 истребителей Су-30МКМ российского производства, поставленных в 2007 году. Из состава ВВС недавно были выведены 10 истребителей МиГ-29, которые эксплуатировались с середины 1990-х годов.

Министр указал, что в среднесрочной перспективе приоритетным для ВВС будет приобретение морских патрульных самолетов, средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой дальности и легких истребителей.

Сабу отметил, что в соответствии с долгосрочной программой модернизации ВВС страны его ведомство продолжит уделять первоочередное внимание сохранению существующего парка самолетов Су-30МКМ и восьми F/A-18, приобретенных в конце 1990-х годов. По его словам, этот приоритет будет продолжаться до 2030 года.

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