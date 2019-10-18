Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 6:08

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни заявил, что заморозка помощи Украине в области безопасности не была связана с расследованием в отношении демократов.

"Позвольте мне прояснить, не было абсолютно никакой услуги за услугу в отношении украинской военной помощи и любым расследованием в отношении выборов 2016 года", - говорится в заявлении Малвейни, распространенном Белым домом.

"Президент никогда не говорил мне задерживать какие-либо деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером", - добавил он.

Малвейни уточнил, что единственная причина, по которой помощь в области безопасности была задержана, заключалась в том, что администрация изучала, вносят ли другие страны достаточный вклад и из-за озабоченности по поводу коррупции.

Ранее исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома во время брифинга заявил, что администрация Трампа задержала почти $400 млн военной помощи Украине отчасти потому, что Трамп хотел, чтобы Киев расследовал недоказанную теорию об участии Украины во взломе сервера Демократического национального комитета (DNC) в 2016 году.

"Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Никаких вопросов по этому поводу. Но это было все. Вот почему мы задержали деньги ", - сказал он.

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