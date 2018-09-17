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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 19:38 17.09.2018 - 19:38

Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти британского города Солсбери сообщили об убытках малого бизнеса и недовольстве среди населения в связи с произошедшими там атаками, пишет в понедельник британская газета "Гардиан".

Издание цитирует руководителя городского совета Солсбери Мэтью Дина, по словам которого, "ресторанный и барный бизнес особенно сильно пострадали" от последствий произошедших в городе инцидентов.

Так, по словам сотрудника одного из местных баров, Фила Даунтона, продажи предприятия снизились на 50% после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года.

Накануне полиция Солсбери оцепила здание ресторана Prezzo, расположенного неподалеку от места, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали. В сообщении полиции говорилось, что речь идёт о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана - мужчине и женщине - стало плохо.

Два посетителя ресторана были в срочном порядке направлены в местную больницу. "Гардиан" отмечает, что происшествие в ресторане вызвало обеспокоенность в Солсбери.

Позднее в полиции заявили, что не располагают данными, которые указывали бы на то, что эти люди отравились нервно-паралитическим веществом. При этом власти города рекомендовали горожанам в качестве меры предосторожности избегать район вокруг ресторана, где произошел инцидент.

По информации "Гардиан", в понедельник улица, на которой располагается Prezzo, все еще находится под полицейским оцеплением. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование с целью выяснить причину плохого самочувствия пострадавших.

В начале марта 2018 года в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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